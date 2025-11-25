70-годишен мъж е в болница, блъсна го шофьор на 78 г. край Горна Оряховица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

70-годишен мъж е пострадал при пътен инцидент. Произшествието е станало вчера около 17,30 ч. на пътя между село Първомайци и Горна Оряховица, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 78-годишен от Г. Оряховица, е блъснал вървящия по пътното платно 70-годишен пешеходец. Той е настанен за лечение във великотърновската болница с травма на главата.

Водачът на лекия автомобил е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая се води досъдебно производство.