ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три звезди на "Реал" са недоволни от старши треньо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21782277 www.24chasa.bg

Обвиниха мъж, пребил 76-годишната си майка

1024
Юмрук СНИМКА: PIXABAY

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на 76-годишната си майка.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 23.11.2025 г. в ж.к. „Дружба"в гр. София обвиняемият К.Ц. е нанесъл удари с ръце в областта на главата на своята майка. Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в множество подкожни хематоми по лицето и главата й.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор К.Ц. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.