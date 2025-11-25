ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на СОС: Държавата да покаже, че наистина се грижи за софиянци

Даринка Илиева

Цветомир Петров е председател на Столичния общински съвет.

Цветомир Петров настоява да бъдат приети в бюджета 175 млн. евро за 3-годишна програма за строителство на детски градини и 70 млн. лв. за изграждане на нови метростанции

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров очаква депутатите да приемат изключително важни за София предложения, направени от народни представители от "Продължаваме Промяната" между двете четения на държавния бюджет.

Става дума за 175 млн. евро, които да бъдат инвестирани в 3-годишна програма за изграждане на необходимите нови детски градини и ясли в София, отчуждаване на необходимите терени и допълнително прехвърляне на собствеността на подходящите за целта държавни имоти. Според представения списък имоти, собственост на държавата, някои от тях могат да бъдат прехвърлени на общината за строеж на детски градини в районите: "Лозенец", "Витоша", "Младост" и "Овча купел", съобщиха от пресцентъра на СОС.

Статистиката показва, че броят на децата родени в София устойчиво нараства през годините и всяко четвърто българско дете се ражда в столицата. Допълнително Столичната община трябва да осигури места в детските градини и ясли и за децата, които са родени в други населени места, но впоследствие се преместват столицата заедно с родителите си. Проблемът с липсата на необходимия брой детски градини и ясли на територията на Столична община е от години. Този структурен проблем на столицата не може да бъде решен само от бюджета на Столичната община. Необходимо е стратегическо решение с подкрепата на държавата и националния бюджет, смята Петров.

Депутатите от ПП предлагат и промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, според които охраната на метрото се поема от силовото ведомство и се осигуряват 70 млн. лева от държавната хазна за нови метростанции.

"През последните дни сме свидетели на това как едни народни представители са се загрижили за хората от София. Ако наистина искат да положат грижа за столичани, то нека подкрепят направените предложения, защото софиянци генерират над 40% от брутния вътрешен продукт на страната и заслужават адекватно отношение от държавата", коментира Петров.

