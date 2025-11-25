Варна се включва в кампания срещу насилието над жени

В Международния ден за премахване на насилието срещу жени - 25 ноември, се организира кампания „Orange the World", събитието ще се проведе от 17 до 19 ч.

Насилието срещу жени и момичета засяга една от всеки три жени, разказват организаторите. 736

милиона жени са били подложени на физическо и/или сексуално насилие.

Всеки ден 140 жени са убивани от членове на семействата си. На всеки 10 минути една жена е убита! 6% от жените в света са били подложени на

сексуално насилие от лице, различно от техния съпруг или партньор.

Зад тези числа стоят човешки животи. Жени, които мълчат от срам и страх. Много хора не си дават сметка за мащаба на този проблем, който се предава на поколенията в различни измерения и променя човешки характери и съдби.

Израстват момичета и деца, които вярват, че насилието някак си е по тяхна вина. Реакцията на обществото често е осъдителна.

„Насилието срещу жените е тежко нарушение на правата на човека и въпреки това е все още широко разпространено по света. Всички ние носим

отговорността да кажем „не", открито да отхвърлим актовете на насилие или тормоз и да застанем до жертвите", подчерта ЕС преди Международния

ден за премахване на насилието срещу жените.

И за пореден път ЕС ще освети сградите си в оранжево, отразявайки продължаващата си подкрепа.

Кампанията на Генералния Секретар на ООН „Заедно 2025" тази година се фокусира върху една от най-бързо развиващите се форми на насилие: дигиталното насилие срещу жени и момичета. Тазгодишната кампания е и напомняне, че дигиталната безопасност е от основно значение за равенството между половете.

Кампанията е изцяло информативна. На всички

посетители ще бъде предоставена информация за формите на насилие, как да се разпознават застрашените или подложени на насилие жени, къде могат да се обърнат за помощ.

Информацията ще бъде предоставена чрез раздаване на стикери, книгоразделители, балони и други материали.

Тъй като символ

на кампанията е Оранжева ръка, на която е изписано - Спри насилието (Stop the violence), ще се раздават и оранжеви домакински ръкавици с мотото Clean the violence: Изчистете насилието от дома си, училището,

работното място.