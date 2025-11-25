ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеевски: Още днес Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората

Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

"Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, "Спаси София" и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата "Св. Александър Невски" за хората". Това пише в позиция на лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, изпратена до медиите.

Ето какво още пише в позицията: 

От вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на " Св. Александър Невски". Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как "паркингът да го няма", момчета?
Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия "Квадрат 500" или БАН.

А що се отнася до неговото стопанисване, като сте толкова ербап-какво чакахте две години, барабар с кмета Васил Терзиев, а не си го взехте, до го предоставите на столичани.

Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

