Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге, получи окончателно 20 г. затвор

Окръжна прокуратура – Перник изпрати за изпълнение присъда, с която Борислав Панев е осъден на лишаване от свобода за срок от 20 години при строг режим на изтърпяване за умишлено убийство на швейцарския бизнесмен Удо Ланге.

Продължително планираното убийство е било извършено на 11.08.2022 г. в дома на У.Л. в комплекс „Делта Хил" в с. Кладница, област Перник. Жертвата е била обездвижена с електрошоково оръжие – тейзър, и умъртвена чрез задушаване с хлороформ, съобщават от прокуратурата.

Присъдата е потвърдена от две съдебни инстанции и е влязла в сила.

Мотивът за престъплението е интимна връзка между Панев и съпругата на убития - Елизабет.