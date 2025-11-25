С „Приказка в небето" запалват коледните светлини във Велико Търново

Въздушна акробатика ще бъде акцент в запалването на коледните светлини във Велико Търново. Иновативният спектакъл „Приказка в небето" ще бъде представен пред малки и големи в центъра на Старата столица на 28 ноември – петък.

Точно в 17:00ч. жената каучук – Сирма Добрева и артистите от Kinetix SkyAcro ще направят коледната атмосфера още по-вълнуваща. Ангели на кокили, акробати и танцьори ще пренесат зрителите в истинска аудиовизуална приказка. Тяхна сцена ще бъде фасадата на общината.

Кулминация на вечерта ще бъде запалването на коледните светлини в целия град, придружено от изпълненията на популярни коледни мелодии.

В същата вечер отваря врати и Коледният базар на Велико Търново, който ще работи през целия месец декември.

Всички желаещи ще имат възможността да се насладят на „Приказка в небето" и на 29 ноември от 18:00 часа. Представлението е част от проекта „Мета-култура: Велико Търново", изпълняван от Община Велико Търново по процедурата „Ново поколение местни политики за култура за големи общини".

Събитията на 28 ноември поставят началото и на богата коледна програма в Старата столица. 30 разнообразни събития ще се случат през декември, за да подготвят жителите и гостите на града за Рождество Христово и посрещането на новата 2026-а година. Публиката ще може да се наслади на концерти, театрални постановки и мюзикъл, куклен театър и балет, кинопрожекция, коледни работилници за малки и големи, изложби и няколко излъчвания на аудиовизуалната програма „Царевград Търнов – звук и светлина".