Оставиха в ареста младежите, спипани с много дрога в пловдивско село

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двама от тримата младежи, задържани със синтетичен хашиш с тегло 2170 грама на 14 ноември т. г. в село Храбрино. Третият не е обжалвал постановената от първата инстанция най-тежка мярка за неотклонение. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда от 3 до 12 години затвор.

Апелативните съдии намират, че въпреки ранният етап на разследване и представените в днешно съдебно заседание разпити на свидетели, са налице достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение за наличие на съпричастност към престъплението. Те са били наблюдавани от полицейски служители, които са видели как обвиняемите изхвърлили кашони и други вещи от къща в село Храбрино, по които са открити следи от наркотично вещество. По-късно двамата обвиняеми, заедно с третия, се качили в автомобила, в който при обиск е открит хашишът, разпределен в найлонови торбички, поставени в раница.

Съдът намира, че не е налице опасност от укриване за всеки от двамата обвиняеми. Не така стои въпросът по отношение на опасността от извършване на друго престъпление, въпреки че двамата не са осъждани, но тя се обуславя от намереното значително количество синтетично наркотично вещество и наличието на организираност при извършване на противоправното деяние. Това според състава определя като завишена обществената опасност и на престъплението, и на обвиняемите.

Определението на Апелативния съд е окончателно.