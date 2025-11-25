Илиян Филипов за трагедията с три жертви до Пловдив: Излизаме на протест

Поне да махнат тези безумни мантинели на Околовръстното, те са като капан, посочва бизнесменът

Протест срещу тясното околовръстно шосе на Пловдив готви местният бизнес след поредната трагедия с три жертви снощи. Както съобщихме 24-годишен водач на камион се вряза в лек автомобил и остави на място семейство - съпруга, мъж и 14-годишно дете, а по-малкото бере душа. Медици се борят за живота му, но не дават надежда на този етап.

"Трима млади хора загубиха живота си вчера на околовръстното - път, за който повече от 10 години слушаме обещания, проекти, процедури и лъжи, но нито сантиметър реално разширение не е направено. Вместо това получихме безумен "ремонт", който стесни габарита, огради платната с мантинели и превърна и без това опасния път в капан", посочва бизнесменът, който е и най-големият превозвач у нас.

"Ако нямат пари, поне да махнат тези безумни мантинели. Когато срещу теб идва кола, не можеш да избягаш в банкета да се спасиш и ставаш жертва", обясни Филипов пред "24 часа". Илиян Филипов

По думите му Пловдив е един от най-големите икономически центрове на България.

"Но държавата – МРРБ, АПИ, управляващи – продължават да не правят абсолютно нищо за ключовата инфраструктура около втория български град. И докато те бавят, прехвърлят папки и се оправдават – хора умират. Млади семейства, деца.

Не можем повече да стоим безучастни.

Околовръстното трябва да бъде незабавен приоритет. Не в следващия програмен период. Не "след обществена поръчка", не след "ново прединвестиционно проучване". Трябва решение сега, действия сега, отговорност сега", категоричен е той. И призовава МРРБ, АПИ, Народното събрание да започне разширението на околовръстното на Пловдив. "Хората заслужават безопасна инфраструктура. Снощната катастрофа не трябва да бъде просто поредната статистика", категоричен е Филипов.