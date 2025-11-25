Отвлечената в Свиленград жена била пребита

Отвлечената на 13 ноември т. г. в Свиленград Катя Василева е била пребита от похитителите си Костадин Николов, Петя Даймянова и Валентин Маринов, става ясно от съобщение на Пловдивския апелативен съд, който остави задържаните в ареста.

Пострадалата била принудително вкарана в предварително отворена задна врата на лек автомобил в центъра на Свиленград. Откарана била в къща в свиленградско село, където й бил нанесен побой и където по-късно е открита от полицейски служители.

Апелативният съд счита, че от събраните до момента доказателства, видеоматериали и разпити на свидетели може да се направи обосновано предположение за голяма степен на съпричастност на всеки от тримата задържани към обвинението, което им е повдигнато. Предвид тежестта му за всеки от тримата съществува опасност както да се укрият, така и да извършат престъпление при една по-лека мярка за неотклонение различна от „задържане под стража". Определението на апелативния съд е окончателно.