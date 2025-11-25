ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Васил Терзиев благодари на Пеевски за вдъхновението: Паркингът на "Александър Невски" да е за хората

Даринка Илиева

[email protected]

6412
Площадът около храма "Ал. Невски" СНИМКА: ФЕЙСБУК НА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

Но първо Рая Назарян трябва да издаде заповед, че НС го освобождава, уточнява кметът на София

Когато една идея е добра – добра си е! Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски" трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност", която самият парламент е решил да обособи там.

Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона" и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев в отговор на призива на лидера на ДПС - НН Делян Пеевски още днес да освободи паркинга на парламента за хората.

Васил Терзиев
Васил Терзиев

Той добавя, че има само една "дребна формалност".

"Г-жа Рая Назарян, председател на Народното събрание, трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок. И тъй като идеята идва от г-н Делян Пеевски – благодаря за вдъхновението! Сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт. Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга", заявява Терзиев.

Районният кмет на "Средец" Трайчо Трайков, който предложи паркингът да бъде преместен и площада около храма да бъде освободен също попита във фейсбук Назарян дали ще действа.

Васил Терзиев

