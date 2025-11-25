Министър Георгиев: Битката с домашното насилие се печели с незабавна защита

„Битката с домашно насилие може да се спечели с общите ни усилия по създаването на адекватна задължителна рамка, която да гарантира ефективна и незабавна защита. Важно е както жените, така и мъжете да говорят по темата. Жертвите на психически тормоз и на физическо насилие е нужно да споделят проблемите си, а не да се срамуват от това.“

С тези думи министърът на правосъдието Георги Георгиев се обърна към участниците в конференцията "Гласът на жените“, организирана от фондация "Асоциация Анимус“ по случай Международния ден за елиминиране на насилието над жени.

„От името на правителството изразявам дълбокото ни ангажиране с ефективното прилагане на Националния координационен механизъм, който е резултат на съвместните ни усилия и решаващото съдействие на неправителствения сектор. Вече имаме адекватна законодателна рамка и инфраструктура. Остава най-трудното - практическото прилагане“, каза Георгиев.

Той изтъкна, че трите стълба на подкрепата са безплатна психологическа помощ, безплатната правна помощ и безплатното настаняване в защитени жилища.

Определи Националният координационен механизъм като протокол, който автоматично следва да се задейства при всеки сигнал за домашно насилие. „Когато пострадал се обърне към която и да било институция това да задейства всички останали, от образователните през здравните, социалните служби и МВР.“

Националното бюро за правна помощ съвместно с адвокатурата откри нови регионални центрове за правно консултиране в Русе и Бургас, а следващата седмица предстои откриване и в Добрич. Така местата на които пострадалите могат да получат на място безплатна правна помощ в страната стават вече 27.

Правосъдният министър напомни, че правителството е увеличило с 50 процента финансирането на безплатната помощ, включително за домашното насилие. По негова инициатива Съветът по криминологични изследвания готви мащабно изследване за това къде са пробойните и какво още е нужно да се подобри.

През новия програмен период с Норвежкият финансов механизъм е договорена самостоятелна програма за превенция на домашното насилие.

„Неглижирането на сигналите за насилие трябва да остане в историята. През следващата година предстои обучение на магистратите, полицаите и експерти, работещи на терен с жертвите. Те следва не само да проявяват емпатия, а и професионална грижа“, подчерта правосъдният министър.

Министър Георгиев изтъкна ключовия принос на неправителственият сектор в помощта на пострадалите от домашно насилие. „Държавата равнява поведението си по това, което сте постигнали до сега, благодарение на усилията и високата ви експертиза“.

Той благодари и на всички институции, които работят неуморно, енергично, всеотдайно и упорито в тази сфера.

По време на форума Роза, млада жена, пострадалата от домашно насилие, разказа своята история за жестокия побой нанесен й преди година и половина и подкрепата, получена от фондация „Анимус“. „Искам да кажа на всички, че доброто съществува и можем да започнем нов живот“, каза Роза.

На събитието присъстваха още омбудсманът Велислава Делчева, председателят на НБПП Наталия Илиева, заместник-председателят на Столичния общински съвет Ваня Тагарева, представители на Министерски съвет, на МТСП, на МВР, на неправителствени организации.