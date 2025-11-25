В две квартири в София откриха 25 мигранти, сред които жени и деца от Сирия, Ирак и Иран

Властите разбиха организирана престъпна група за трафик на бежанци, действала у нас от 2022 г. Арестувани са 10 души, сред които и чужденци

25 мигранти, сред които жени и деца от Сирия, Ирак и Иран са открити в две квартири в София. Бежанците са намерени по време на акция, проведена на 23 ноември от служители на ГДБОП, ГД „Национална полиция", ГД „Гранична полиция", СДВР и ДАНС. По покана на прокуратурата са се включили и представители на Европол, румънската гранична полиция и международната организация за борба с транснационалната престъпност СЕЛЕК.

21 от установените мигранти са били без документи и са пребивавали у нас нелегално, разкриха преди минути на брифинг властите. Апартаментите, в които са намерени, са били наети от сирийски граждани. У нас службите са задържали 10 души - 2-ма ръководители и 8 помагачи. Сред тях има и чуждестранни граждани.

Според разследването сънародниците ни са изпълнявали помощни функции в мрежата. Приемали са указания от чужбина, но не са били в ядрото на международната организация. У нас мрежата е действала от началото на 2022 г. до 23 ноември тази година. Голяма част от задържаните са добре познати на властите с предишни криминални прояви.

"Наблюдаваме тази организация от година и половина - обясни Николай Спасов - началник на отдел „Противодействие на незаконната миграция" към Гранична полиция. - Обгрижването на мигрантите се е състояло в изхранване, преобличане, превозване и изкарване от София в посока Западна Европа. Крайните дестинации са били Германия, Италия, Франция. Установихме 30 вторични престъпления."

Комисар Кристиян Горянов от ГДБОП уточни, че става дума за престъпна мрежа, в която няколко организирани групи си взаимодействат и си разпределят маршрута. В рамките на разследването са извършени претърсвания на адреси в София и Перник. Намерени са и 50 хил. евро.

Мигрантите били прекарвани през границата в тайници на камиони, тирове и микробуси. Сумите, които плащали, започвали от 4 хил. евро и стигали до 15 хил. евро на бежанец в зависимост от начина на преминаване - през зелена граница било по-евтино.

Бежанците престоявали у нас, докато бъде намерен подходящ транспорт за тях. След това ги изкарвали от адресите организирано и го откарвали на места извън София. Там ги разпределяли в няколко автомобила, които потегляли към Западна Европа.