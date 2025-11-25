565 сигнала за домашно насилие са подадени в област Велико Търново за 10 месеца

За тревожен ръст на сигналите за домашно насилие във Великотърновска област алармира областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева по повод 25 ноември - Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени.

„Въпреки усилията, провежданите кампании и инициативи, насилието у нас продължава да расте. Тревожната статистика на МВР сочи, че близо 3 000 жени годишно стават жертва на домашно насилие. През последната година сигналите за домашно насилие са над 53 000. Около 80% от тях обаче приключват в рамките на денонощие, тъй като жертвите не подават молба или жалба до съда", коментира тя

От януари до края на октомври 2025 г. в региона са подадени 565 сигнала за домашно насилие, 204 от тях са потвърдени като това е 36 % от всички жалби. Най-много са сигналите на територията на община Велико Търново-131 като 70 от тях са потвърдени. За 2024 г. постъпилите в ОДМВР-Велико Търново сигнали са били 230.

През настоящата година са издадени 200 съдебни заповеди за защита като 83 от тях са за постоянна, а 117 са незабавна защита. Пострадалите жени са 174 при 211 през миналата година. Жертви на домашно насилие през 2025 г. обаче са и 23 мъже и 43 деца. Като извършители на този вид престъпление са регистрирани 191 мъже и 17 жени, посочват от пресцентъра на областната управа.

„Днешната дата поставя акцент върху необходимостта от по-строги мерки, повече защита и реална превенция", категорична е Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Празни столове с оставени до тях обувки – символичен образ на „изчезването на личността", причинено от насилието, интригуваха минаващите край институции и обществени сгради в централната част на Велико Търново. Празните столове бяха облепени с QR код, който отвежда до до web сайт, посветен на темата за домашното насилие и къде да се потърси помощ.