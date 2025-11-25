КЗК образува две производства срещу общината за боклука

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване. Решенията за това са публикувани на интернет страницата на Комисията.

КЗК образува открито производство срещу Столична община по жалба на "ЗАУБА" ЕАД срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Производство е образувано и по жалба на "Еко ресурс - Р" ООД срещу решението на Столична община за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По-рано този месец КЗК образува открити производства срещу Столична община по жалби на пет фирми за почистване, а именно: консорциум „Чистота Средец", „Нелсен–Чистота" ЕООД, консорциум „Почистване Триадица", „ЗМБГ" АД и „Консорциум Еко Сфера 2025", припомня БТА.