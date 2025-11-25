ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Шофьор блъсна 40-годишна в Добрич

Дияна Райнова

1720
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Автомобил блъсна жена на централна улица в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 24 ноември, около 07:50 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по ул. "Страцин" в град Добрич. На място е установено, че лек автомобил "Рено", управляван от 37-годишен мъж, блъска с предната част на автомобила внезапно излязла на пътното платно жена на 40 години.

След инцидента, пострадалата е настанена в болницата в Добрич със счупен крак, без опасност за живота. По случая е образувано следствено дело.

Линейка

