Загиналото до Пловдив семейство имало бизнес с храна, тъкмо им потръгнал (Снимки)

Водачът на тира, който ги връхлетя, е от Смолянско, имал не повече от година-две стаж на тежкотоварен камион

Загиналото снощи на Околовръстното на Пловдив семейство Мария и Тодор Пушкови живеело в район "Тракия" и имало две заведения с топла скара, научи "24 часа". Предполага се, че към 23,10 часа, когато стана жестокият инцидент, са се прибирали към къщи. Според техни близки били обикновени и работливи хора.

"Тъкмо им потръгна бизнесът и ги сполетя тази огромна трагедия. За съжаление обаче животът е такъв, че без вина човек си заминава от този свят. Всеки може да е на тяхното място. Дори да са видели, че камионът навлиза срещу тях, те не са имали никаква възможност за маневра, за да избегнат смъртоносния удар", заявиха техни близки.

Заедно с родителите си загина и 14-годишната им дъщеря, а другото момиченце - на 7, е с тежка черепно-мозъчна травма в реанимация и лекарите се въздържат от прогнози.

Както съобщихме, пробите за алкохол и наркотици на 24-годишния водач на тира са отрицателни. Той е от Смолянско, а транспортната фирма, в която работи, е хасковска. Предвид възрастта му е имал не повече от година-две стаж зад волана като шофьор на тежкотоварен камион.

След поредния смъртоносен инцидент на тази отсечка пловдивчани скочиха от лошото състояние на Околовръстното шосе. То е тясно, а откакто го ремонтираха преди 4-5 години, стана абсолютна касапница. Според експерти пътят е сред причините за такива тежки произшествия.

"Този ремонт стесни габарита и огради платната с мантинели, превръщайки опасния път в капан", заяви по-рано бизнесменът Илиян Филипов, един от най-големите превозвачи в страната. И предупреди, че ще има протести.