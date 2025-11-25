Делото за смъртта на Сияна продължава през януари догодина

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, продължава в Окръжния съд в Плевен през януари догодина. Това съобщиха от пресцентъра на съда след края на днешното заседание.

В него бяха разпитани шестима свидетели, както и вещите лица, изготвили заключения по назначените съдебно-химическа, психолого-психиатрична и съдебно-медицинска експертизи.

По искане на защитата беше назначена допълнителна психолого-психиатрична експертиза, изготвена от същите вещи лица, които да бъдат изслушани в следващото съдебно заседание, насрочено за 21 януари 2026 година. Бяха определени и още две дати за поредни заседания – на 16 и 17 февруари, за когато е предвидено да бъде изслушано вещото лице, изготвило заключение по автотехническата експертиза и за последващите действия в съдебното производство, допълниха от съда, пише БТА.

Преди началото на днешното пето поред заседание се състоя протест пред Съдебната палата в Плевен с искане да се спре войната по пътищата и за справедливост по делото "Сияна".

Обвиняем е шофьорът на товарния камион, чието прикачено полуремарке при завой навлиза в насрещната пътна лента и удря лекия автомобил, в който се е возила Сияна. Шофьор на автомобила е бил дядото на детето. Катастрофата стана в участък от пътя Бяла – Ботевград в условията на дъжд, мокър асфалт и неравна пътна настилка, посочват в информация от съда. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата. Той е с мярка за неотклонение "задържане под стража", допълват от съда.