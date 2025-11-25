Кметът на Русе ще запали светлините на коледната елха на 4 декември

Коледните светлини на голямата естествена елха пред Община Русе ще грейнат на 4 декември /четвъртък/. По традиция кметът Пенчо Милков ще даде началото на коледно-новогодишните празници в града, които тази година ще се проведат с мащабна програма от инициативи, включващи първото издание на фестивала „Русе – Коледната звезда на Дунав". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Празничната програма ще започне в 17:30 ч. с изпълнения на децата от Детска вокална група „Слънце" с ръководител д-р Наталия Константинова. ДЮФА „Зорница" с хореографи Милена Михова и Добрин Райчев ще представи свои народни танци, а след тях присъстващите ще могат да се насладят на майсторството на учениците от НУИ „Проф. Веселин Стоянов".

И тази година специално от Лапландия в Русе ще пристигнат Дядо Коледа и Снежанка, които ще помогнат на кмета Милков да светне коледните светлини. Те ще отправят и своите пожелания за спокойствие и любов в домовете на русенци.

Края на празничната вечер ще дадат танцьорите на ФТТ „Найден Киров" с главен художествен ръководител Богдан Донев с техния танц „Северняшки игри".

Събитието се организира от Общинския детски център за култура и изкуство.