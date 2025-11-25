Три села в област Добрич са без население

Три населени места в област Добрич са без население - село Карвуна в община Балчик, село Брестница в община Тервел и село Травник в община Каварна, посочва регионалната статистика.

В 50 населени места живеят от 1 до 49 души включително, като в 15 живеят от 1 до 10 души. Най-малки по брой на населението в област Добрич - с под 5 жители, са селата Краище, Узово и Огражден в община Генерал Тошево, село Стаевци в община Шабла, село Брястово в община Балчик, село Огняново в община Крушари. Най-голямото село в областта е Оброчище в община Балчик с 1710 души.Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция, казват специалистите.

С население над 1000 души са 11 населени места в областта, в тях живеят 74 % от населението на областта Най-големият град е Добрич с население 69 434 души, където живеят 47.8% от населението на областта. На този мрачен фон изключително полезна е дейността на местните инициативни групи, които разработват свои стратегии за запазване на населението в селата и финансират проекти за развитие на бизнес и социални дейности в тях, казват от общините в областта и подкрепят дейността им.