Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Влагат към 9 млн. лв. в подмяна на 19 км водопроводи в село до Горна Оряховица

Дима Максимова

1224
В Драганово дадоха старт на мащабен Вик ремонт Снимка: Фейсбук страница на Николай Рашков

Започна първият етап от проекта за рехабилитация на водопреносната мрежа в горнооряховското село Драганово.
Срокът за приключване на работата по него е до края на следващата година, но още през следващото лято жителите на Драганово ще усетят положителния ефект, убеден е кметът Николай Рашков.  Заедно със зам.-кмета инж. Анелия Христова, с представители на фирмите изпълнители на строително-монтажните работи и надзора на обекта и с кмета на населеното място Иван Кишев, рашков даде старт на рехабилитацията.
Проектът предвижда ремонт на довеждащия водопровод, главните и разпределителните клонове на водопроводната мрежа, с обща дължина 18 845 м. По тези трасета са и основните загуби на вода в селото.
Финансирането е от държавния бюджет по програмата за общините в размер на 8 982 423 лв. с ДДС.

 С изпълнението ще бъдат намалени загубите на питейна вода, с което ще се повиши качеството на услугата и ефективността при използването на този ценен ресурс. Ще се преустанови и разкопаването на улици за отстраняване на аварии.

За да бъде по-лесно осигуряването на финансиране, се наложи  преработването на стар проект за над 17 млн. лв. и разделянето му на етапи. Ще се търсят средства и за следващия етап, предвиждащ ремонт и на малките водопроводни разклонения.

Николай Рашков припомни, че още през това лято се усети подобрение във водоснабдяването на драгановските домакинства, които страдат от безводие повече от 30 години.
Подобрението е заради извършената подмяна на спирателен кран в участъка на захранващия Драганово водопровод, заедно с подмяна на връзката към магистралната тръба ф400 с нова и двойно по-широка. Благодарение на това резервоарите на Драганово вече се пълнят за часове, а не за цяла седмица, както е било през всичките тези години.

