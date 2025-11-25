В област Добрич няма кризисен център за жертви на домашно насилие

„Въпреки формално приетия координационен механизъм за реагиране в рамките на 24 часа, системата на практика не функционира. Жертвите в България вече са 24 от началото на годината, а институциите работят кампанийно и без ефективна координация", алармира за поредна година Мария Методиева от фондация „Свети Николай Чудотворец" в Добрич.

„В област Добрич няма нито кризисен център, нито консултативна услуга, а жените, потърсили помощ, често са принудени да се върнат при насилниците си заради липса на подслон, транспорт, средства и институционална подкрепа", добави с тревога тя.

Тя описа случаи, в които е била принудена лично да превозва пострадали жени и децата им до социалните служби, тъй като полицията няма служебен автомобил за подобни ситуации. „На жертвите не можем да предложим нищо", каза Методиева и подчерта, че дори утвърдените промени в Закона за защита от домашното насилие остават на хартия.

Според нея, превенцията в училище е ключът към дългосрочна промяна, затова фондацията работи активно с ученици и учители чрез тренинги и образователни материали.Методиева призова институциите за реални, а не формални действия и подчерта нуждата от работещи услуги във всеки областен град, каквито законът вече изисква.