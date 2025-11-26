Калин се бори с 10 000 кадъра за най-комична снимка

Как да се срещаш лице в лице с диви слонове и леопарди, докато носиш само шапка и фотоапарат

Калин Ботев е фотографът, който в конкуренция с цели 10 хиляди снимки се нареди сред финалистите в конкурса Nikon Comedy Wild Live Photography Awards. Кадърът му ще е един от общо 40, които ще бъдат изложени в Лондон от 10 до 14 септември.

Калин си има любима шапка, с която обикаля най-вече в Африка и запечатва красиви, смешни и понякога екстремни моменти. Пътува с камера, компютър и ръчен багаж, но всъщност професията му изобщо не е свързана със снимане.

- Как започна да снимаш, откъде дойде тази страст към фотографията?

- Фотографията ми е хоби.

Повече от 20 години снимам диви животни

В началото снимките бяха по-скоро любителски. Дори сега, като гледам някои стари снимки, се чудя защо съм си въобразявал, че това са добри кадри. Много обичам да ходя в гората и да обикалям света. Така стигнах до идеята да снимам, защото когато разказвах какво съм видял, много хора не ми вярваха. Апетитът дойде с яденето. Когато станат хубави снимки, ти се иска да направиш още и още.

- След като много пътувате, има ли град или място, което ви промени много като човек, а и като фотограф?

- Не мога да кажа определен град. Всеки си има някакъв чар, дори малките селца с техните хора са ме променили много повече от големите градове. Защото големите градове някак си приличат, а малките градчета и села си имат своя собствен чар. Хората в тях са много характерни.

- Какво взимате със себе си в багажа извън техниката?

- Обикновено в ръчния багаж нося само фотоапарат. Когато пътуваме със съпругата ми, аз нося раницата с техниката, а тя – раница с дрехи, за всеки случай – ако ни загубят багажа. Така че ако наистина го загубят, аз оставам без дрехи...

Калин Ботев

Имам си любима шапка, с която ходя, винаги гледам да е с мен за кадем

- Как решихте да участваш в този конкурс?

- Конкурсът е всяка година и е много популярен. Досега пред никого не съм казал за участието си, защото в момента са обявени само финалистите, а победителят ще бъде известен на 9 декември. Няма смисъл да вдигам врява, преди да е завършило състезанието. Затова ми стана много интересно и как ти си попаднала на кадъра ми.

- Съвсем случайно. Бяха пуснали списък с финалистите и кадрите в "Гардиън"...

- Конкурсът е доста специфичен, защото трябва да става нещо забавно и смешно на самата снимка. Такива моменти не се случват често в природата. На нас ни се струват смешни, защото ги пречупваме през човешката гледна точка и аз, честно казано, нямам много такива снимки. Кадъра с павианите, с който участвах, го направих миналата година в Зимбабве. Беше в началото на декември, вече се стъмваше и

група павиани си играеха

на едно дърво

- възрастните животни стоят по високите клони, а малките тичат насам-натам и се забавляват. Беше много смешно, защото имаше едно павианче, то е в средата на кадъра, което подхвърляше друго павианче, а още три-четири обикаляха в кръг, тичаха към него и го закачаха, стигаха до един хоризонтален клон, оттам падаха на земята и пак започваха да се въртят. Този кадър стана наистина забавен. Реших да пробвам и да го изпратя за конкурса, а той взе, че се класира сред финалистите.

- Защо точно Зимбабве?

- Зимбабве е едно от местата, което много ми харесва в Африка. Много автентично е и не е толкова туристическо. Виждал съм слонове буквално на един метър от мен. Застанал съм, подпрян на колата, а те минават покрай мен - много красиво преживяване.

- Като сте виждали слонове на един метър от вас самия коя е най-лудата ситуация, в която сте попадали заради кадър и примерно си си казвал "Боже, това не трябваше май да го правя, но пък кадърът стана много хубав?".

- Най-лудата ситуация беше първата ми среща с леопард. Те са много разпространени, но много потайни животни и е много трудно да ги видиш. Даже когато пътуваме, се шегуваме, че

повече леопарди са видели

нас, отколкото ние тях

Един от многото екзотични кадри на фотографа.

Той може да си лежи в тревата, да минеш буквално до него и да не го видиш. Търсихме, търсихме, търсихме леопард няколко дни и нищо. Един следобед жена ми реши да си остане в лагера и ние с моя гид, от племето масаи, взехме още един за компания и тръгнахме. Както си говорихме, минахме покрай една река и заседнахме с колата. Ни напред, ни назад. Трябваше да слезем, мъчихме се да освободим колата, не успяхме и зачакахме някакви хора да минат, за да ни издърпат. Докато се опитвахме да се справим с колата, аз се оглеждах наоколо – слонове, хиени, дори жирафи се виждаха в далечината. И си казвам – ей сега, ако има тук някъде един леопард, ще е много хубаво да го снимам. След като хората ни помогнаха, успяха да освободят колата, пресякохме реката по един мост и когато стигнахме срещу мястото, където бяхме заседнали, поглеждаме през прозореца и виждаме на камъните един леопард. Върнахме се веднага обратно да го снимаме. Тогава беше най-странно и смешно като преживяване. Един друг път, пак в Зимбабве, цял ден търсихме лъвове и накрая се върнахме в лагера. И що да видим - лъвовете бяха там, налягали около палатките. Трябваше набързо да вечеряме навън, гидовете ни ескортираха до палатките и ни инструктираха през нощта в никакъв случай да не излизаме, а на сутринта – добре да се огледаме дали наоколо няма лъв. Но честно казано, никога не е имало опасни ситуации. Гидовете в Африка са много опитни, познават животните, поведението им и никога не сме се чувствали застрашени. Освен това, когато пътуваме, първото, което винаги имаме предвид, е безопасността на самото животно – да не го притесним, да не го изплашим, да не нарушим с нещо неговото поведение, защото ние там сме гости. Пък и кадърът трябва да показва това, което е естествено. И вероятно и затова не сме имали опасни ситуации.

- А имате ли в бъдеще планирани пътувания или конкретни кадри, които искаш да заснемете?

- В главата си имам много кадри, които искам да заснема, а що се отнася до пътуванията – искам да отида в Патагония. Основните ми пътувания са в Африка – това е мястото, което ми е присърце. Освен това, когато съм бил някъде, обикновено се връщам отново. Когато опознаеш мястото, шансовете за по-красиви и по-уникални кадри стават по-големи. Така че

с удоволствие бих се върнал отново в Африка

Това е леопардът, който Калин съвсем неочаквано е заснел по време на сафари в Африка.

Макар че в близките няколко месеца нямамнищо планирано, никога не се знае...

- Като за финал – кое е нещото, което хората, които знаят, че сте фотограф, никога не биха предположили за вас? Птиците, заснети в Зимбабве.

- Не знам, може би, че аз всъщност не работя като фотограф. Фотографията не ми е професия. Но в същото време не ми е и хоби. Честно казано, отношението ми към фотографията в някои случаи е било доста по-сериозно, отколкото към работата ми.

Аз работа в сферата на информационните

технологии

Но ако някой ме попита какъв съм, с удоволствие бих казал, че съм фотограф. Въпреки че не си изкарвам прехраната с това, фотографията е нещото, което бих искал да мога да правя възможно най-дълго. Нещото, което наистина ми доставя удоволствие.