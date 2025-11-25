Столична община поиска от парламента освобождаването на паркинга до „Св. Александър Невски"

Столичната община отправи официално искане до председателя на Народното събрание г-жа Рая Назарян и до директора на СДВР гл. комисар Любомир Николов за освобождаване на терена до храм-паметник „Св. Александър Невски", който в момента функционира като охраняема „зона за сигурност" и служебен паркинг на парламента. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

В писмото, изпратено от кмета Васил Терзиев, се подчертава, че специалният режим е въведен с решение на Народното събрание, поради което неговата отмяна може да бъде извършена единствено от парламента. Столична община заявява готовност веднага след освобождаването на терена да постави нужната вертикална сигнализация и да възстанови пространството като част от „Синя зона" – в полза на гражданите, посетителите на катедралата, Националната галерия „Квадрат 500" и сградите на БАН.

„Теренът се намира в изключително ценна и натоварена градска зона с висока обществена значимост. Поради това е целесъобразно пространството да бъде върнато към общоградска функция в полза на гражданите и посетителите на централната градска част. Столична община е в пълна готовност да съдейства за организацията на последващите действия, след като бъде отменен специалният режим", заявява кметът Терзиев в обръщението си към Назарян.

"През годините пространството около катедралата, едно от най-емблематичните места в столицата, постепенно престана да изпълнява функцията си на общоградско публично пространство. Вместо да бъде достъпно за гражданите и посетителите на културните институции в района, теренът се използва в ограничен режим, въведен като „зона за сигурност", но фактически превърнат в затворен паркинг, без да се прилагат правилата за платено паркиране, валидни за останалите градски пространства.

Още в първите дни от своя мандат кметът Терзиев взе решение пространството около „Св. Александър Невски" да се обособи като пешеходна зона, с което беше прекратено преминаването на автомобили и дългогодишната практика то да се използва като нерегламентиран паркинг. По-късно Народното събрание обособи една част в зона за сигурност и по този начин ограничи пешеходното градско пространство.

Общината очаква парламентарното ръководство да предприеме необходимите действия в най-кратък срок", съобщиха още от Столична община.

По-рано днес в своя позиция лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви, че очаква още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, "Спаси София" да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата "Св. Александър Невски" за хората.

"Когато една идея е добра – добра си е! Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски" трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност", която самият парламент е решил да обособи там", отговори му кметът на София Васил Терзиев.