Почина младежът, намушкан с нож в "Студентски град"

Почина 21-годишният младеж, намушкан с нож в "Студентски град".

По случая са арестувани трима украински граждани. Източници съобщиха пред NOVA, че извършителят на деянието е непълнолетен. В момента текат процесуални действия.

Инцидентът се случи около 23 ч в събота. Две компании спорили коя от тях да влезе в препълнена столична дискотека.

Младежът бил в заведението с приятели. Тъй като било пълно, не приемали нови посетители, освен ако някой не си тръгне. Групичката решила да пуши, заради което излезли навън. Тогава компания украинци, които чакали да се забавляват в клуба, влезли в него.

Когато пушачите тръгнали да се връщат в дискотеката, охраната им отказала с мотива, че на тяхно място вече има група чужденци. Младежите се ядосали и решили да ги изчакат. След около час и украинците излезли да пушат, а българите им се нахвърлили.

Двете групи започнали да се бутат и бият. Българите надделявали, но тогава един от чужденците извадил нож. Наръгал младеж в областта на бедрото. Приятелите на раненото момче веднага викнали помощ, а в суматохата украинците успели да избягат.