Заспиване или разсейване на младия водач на тир - причина за удара с три жертви до Пловдив (Снимки)

Загиналото семейство имало бизнес с храна, който тъкмо им потръгнал

След ремонта околовръстният път на града се превърна в касапница, готвят протести

Отклоняване на вниманието от страна на 24-годишния шофьор на тир е причина той да навлезе в насрещното движение и да остави на място семейство с 14-годишно дете, а другото, което е на 7, да изпрати в болница с опасност за живота.

Това е основната версия, по която работят разследващите за жестоката катастрофа на околовръстното шосе на Пловдив вечерта на 24 ноември. Сигналът за инцидента е подаден около 23,10 ч.

Или шофьорът на тира е заспал, или нещо е отклонило вниманието му - може да е посегнал към телефона си или да е отпил глътка кафе, което е разконцентрирало вниманието му. Така е

навлязъл в насрещното и помита автомобила,

в който са пътували 43-годишната Мария Пушкова, която е шофирала, съпругът й Тодор, на 41 г., и двете им дъщери, на 14 и 7 г. Оцелява само малкото дете, което е било в обезопасително столче във фолксвагена. То е в реанимация с тежка черепно-мозъчна травма и лекарите се въздържат от прогнози. Семейство Тодор и Мария Пушкови с двете си деца преди катастрофата СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Загиналото семейство е от Пловдив. Живее в район "Тракия". Предполага се, че към този час са се прибирали към дома си по околовръстното шосе. Според техни близки са обикновени хора, работливи и имали две заведения за топла скара.

"Тъкмо им потръгна бизнесът и ги сполетя тази огромна трагедия. А бяха хубави хора. За съжаление обаче, животът е такъв, че без вина човек си заминава от този свят. Всеки може да е на тяхното място. Дори да са видели, че камионът навлиза срещу тях, те не са имали никаква възможност за маневра, за да избегнат смъртоносния удар поради мантинелите на пътя", казват от приятелския им кръг.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни. Той е от Смолянско, а транспортната фирма, в която работи, е хасковска. Предвид възрастта му е имал не повече от година-две стаж зад волана като шофьор на тежкотоварен камион. Части от колата са разпилени около мястото на катастрофата. Снимка: Никола Михайлов

След поредния смъртоносен инцидент на тази отсечка пловдивчани скочиха заради лошото състояние на околовръстното шосе. То е тясно, а откакто го ремонтираха преди 4-5 години, стана абсолютна касапница. Според експерти пътят е сред причините за такива тежки произшествия.

"Този ремонт стесни габарита и огради платната с мантинели, превръщайки опасния път в капан", заяви бизнесменът Илиян Филипов, един от най-големите превозвачи в страната. И предупреди, че ще има протести. Според него околовръстното шосе на Пловдив крещящо се нуждае от разширение по подобие на пътя за Асеновград - с две платна и отделени потоци, без изпреварване в насрещното. Отнесена врата от фолксвагена, в който е пътувало семейството от Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Преди участъкът Пловдив - Асеновград да бъде реконструиран, тази отсечка оглавяваше класацията за най-много жертви у нас. Сега, откакто я направиха, има единични случаи на катастрофи със загинали, но при самокатастрофиране.

"Поне да махнат тези безумни мантинели

на околовръстното. Когато срещу теб идва кола, както при последната катастрофа, не можеш да избягаш в банкета, за да се спасиш, и ставаш жертва", обясни Филипов пред "24 часа". Според него околовръстното на Пловдив трябва да бъде незабавен приоритет.

"Не в следващия програмен период. Не "след обществена поръчка", не след "ново прединвестиционно проучване". Трябва решение сега, действия сега, отговорност сега", категоричен е Филипов.

Това не е първата катастрофа с жертви на околовръстното на Пловдив. На 2 май 2021 г. познатият като Лудия Иво Даскалов пътувал от село Бойково към града с джип, в който били двама негови приятели - Радослав Усков и Георги Кирянов. Лудия бил много пиян - с 2,17 промила алкохол. На околовръстното започнал да

изпреварва със 180 км/ч и се блъска в идващия срещу него автомобил

Радослав Усков и шофьорът на втората кола загинали на място. Кирянов изхвърчал от джипа и по-късно също издъхнал. За тази катастрофа Даскалов беше осъден на 10 години затвор.

На 7 юли 2023 г. 28-годишен водач на рено загина, след като товарен автомобил с ремарке го връхлетя с превишена скорост.

Млад моторист издъхна след удар в бетоновоз отново на същия път близо до разклона за село Марково на 3 септември т. г.