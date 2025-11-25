ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Намериха няколко вида дрога у 23-годишен в столичния кв. "Младост"

23-годишен мъж е задържан с различни наркотици в София. На 23 ноември при обход на района на квартал „Младост", в градинка до жилищен блок служителите на реда забелязали младеж със съмнително поведение, съобщиха от СДВР. В хода на проверката патрулиращите видели прикрепена към тротинетката му чантичка, в която имало наркотици. На място пристигнали дежурна оперативна група и криминалисти. Извършен е оглед, съобщи Нова тв.

В чантичката били намерени и иззети плик с марихуана, две свивки с вещество на кристали и електронна везна. При претърсванията в дома му са иззети полиетиленов плик с марихуана, 2 електронни везни и две пликчета с вещество на бучки и прах. Според експертната справка иззетото количество наркотик е над 430 грама марихуана, 11 грама кокаин и 3 грама метамфетамин.

