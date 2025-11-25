342,3 млн. лв. ще похарчи София за чистота догодина (Обзор)

Такса смет не се променя

Улиците ще се измият основно 8 пъти, ще се метат 22 пъти месечно

Столичната община планира да похарчи 342,3 млн. лв. през 2026 г. за събиране, извозване и обезвреждане на отпадъци и за поддръжка на чистотата на града. Средствата са с близо

13,3% повече от заложените за тази година

Това предвижда план-сметката, качена за обществено обсъждане, преди да бъде гласувана от Столичния общински съвет.

И догодина такса смет за софиянци ще остане без промяна. Това стана възможно, след като въвеждането на принципа “замърсителят плаща” бе отложено от държавата за пореден път, сега - до 2027 г.

102,5 млн. лв. са предвидени за събиране и транспортиране на отпадъци, а за тяхното третиране - 104,9 млн. лв. Най-много средства - 134,9 млн. лв., ще отидат за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Според проекта на план-сметката за чистене, метене, миене, включително почистване на канали, шахти, подлези и др., ще се отделят 98,1 млн. лв.

За лятното почистване са предвидени 49,5 млн. лв. Осем пъти годишно с автоцистерна с маркуч ще се мият улиците с масов градски транспорт, тези от обществено значение и вътрешнокварталните отсечки - общо 155 037 дка улици. 24 пъти годишно пък ще се мият с автоцистерна с дюзи.

Средно 22 пъти месечно в периода от март до ноември трябва да се извършва механизирано метене на улиците. Машинно ще бъдат изметени 383 330 дка площи.

За поддръжката на междублоковите пространства в кварталите са планирани 20 млн. лв.

Зимното почистване на града ще струва 32,2 млн. лв.,

като 19 млн. лв. от тях ще са за разчистване на улиците от сняг и лед.

1,5 млн. лв. ще бъдат отделени за изграждане на система за наблюдение и управление на сметосъбиращата техника, сочи проектът на план-сметката. Общината иска камионите да бъдат оборудвани с независима система, включваща бордови компютър, сензори за измерване на теглото на отпадъка, GPS устройство, комуникационен модул, RDF антена за разпознаване на контейнерите и др. Тя ще предоставя данни за маршрута, времето за изпълнение на задачите, както и

разпознаване при вдигане на неидентифициран контейнер

За финансиране на разходите по третиране на отпадъците са планирани 51,8 млн. лв. Става дума за дейности по експлоатация и поддръжка на инсталациите за биологично третиране “Хан Богров” и завода, за депо “Садината” и пречиствателната станция.

4,7 млн. лв. са за допълнителните 182 щатни бройки за Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), които бяха гласувани от СОС.

Така численият състав на общинското предприятие ще нарасне от 307 на 489 щатни бройки. В план-сметката има и средства за покупка на техника за СПТО, сред която за сепариране на стъкло, челен товарач, ротиращ телехендър с вишка за трудно достъпни места и система за рязане на дървета на голяма височина, 4 камиона с надстройка, позволяваща вдигане на контейнери, балиращи машини и др.

Техника се предвижда и за общинското дружество “Софекострой” - 7 мултифункционални автомобила за зимно почистване, които могат да бъдат преоборудвани с автоцистерна с маркуч и дюзи, машини с щипка или кран за извозване на едрогабаритни отпадъци и 1000 метални или пластмасови контейнера за смет от типовете “ракла” и “бобър”. Техниката е нужна, тъй като СПТО и “Софекострой” поемат основно поддръжката на районите с изтекли договори за почистване (Виж подробностите долу).

Камионите за боклук изчезнали - нито се продават, нито можеш да наемеш, оплака се районен кмет в беда

Заводът за отпадъци поема "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", общинската "Софекострой" влиза до дни в "Люлин"

“Сякаш цялата специализирана техника, в това число и онази в частни ръце, е “изчезнала в дън земя” от територията на цялата страна. Не може да си купиш или наемеш дори един-единствен камион за извозване на отпадъци, няма никакви наличности от тях. Странно, нали? Колеги кметове от други градове се оказва, че нямало как да ни съдействат дори за месец - два, защото имали много боклук и “страшно много работа”... Иначе искали, ама...

Фирми, до вчера предлагащи наем на техника за сметопочистване, бързат да заявят, че вече не разполагат с такава, без дори да са успели да свалят рекламните снимки и цените от интернет страниците си.” Това разказа кметът на софийския “Изгрев” д-р Делян Георгиев. Районът е сред тези, които от неделя остават без фирма за чистене, защото договорът на досегашната изтича, а поръчката за тази зона е прекратена. В нея са и “Слатина” и “Подуяне”. Очаква се 3-те района да получат допълнително пари от общината за техника и за наемане на още служители към комуналните им звена. Търсят се всякакви начини “за недопускане на форсмажорни обстоятелства в кварталите на засегнатите райони”, но усилията да се намери техника се оказали “изненадващо неуспешни”, споделя д-р Георгиев.

Към трите района ще бъде насочено Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Сега то временно извършва услугата в “Люлин”, който втори месец е в кризисна ситуация. Там обаче до дни ще влезе общинското дружество “Софекострой” и така СПТО може да бъде пренасочено към следващите 3 района, които остават без чистачи, разясни зам.-кметът на София Надежда Бобчева на заседанието на екокомисията към СОС. В момента “Софекострой” чисти “Красна поляна” и “Красно село”. Екипът на Бобчева чака от него цени за новите три района, като от дружеството я уверили, че ако сега се обяви конкурс за закупуване на нова техника, тя може да е налична още следващата седмица. Преди месец СОС му отпусна 9 млн. лв. заем за купуването ѝ.

И тримата районни кметове на “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне” обявиха с постове във фейсбук, че се опитват да помагат на общината, макар да не отговарят пряко за комуналните дейности, за да не изпаднат в криза.

“Имаме план за действие, вярвам, че с помощ и от страна на гражданите ще се справим”, уверява този на “Слатина” Георги Илиев. Вече се срещнал с Бобчева и шефа на завода за боклук Николай Савов. На хората от района ще се раздадат 20 хил. ролки с черни чували за смет, които да ползват за битови отпадъци, ако кофите се препълнят. Кметът на “Подуяне” Кристиян Христов пък организира информационни срещи в квартала.

Обжалват се решенията по 5 от общо 7-те зони, които са част от мегапоръчката, всички стари договори изтичат до началото на новата година.