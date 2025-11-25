Ломоносовци успешно усвояват умения в голямото семейство на "Еразъм+"

30 ученици от Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Михаил В. Ломоносов" в Горна Оряховица преди дни получиха сертификатите си за успешни мобилности в Ирландия и Испания. Вече 15 г. училището работи по Програма " Еразъм+". Техните ученици усвояват знания, умения и европейски иновации в обучаващи организации и практикуват вреална работна среда в чужбина.

"Т. г. работихме по два проекта, финансирани по Еразъм+, като единият бе по ключова дейност „Училищно образование", другият – по „Професионално образование и обучение". 30 ученика пътуваха до Малага, Испания и Корк, Ирландия с цел да приложат на практика придобитите в училището ни знания и умения, да придобият нови, да усъвършенстват познанията си по английски език, да се запознаят с културата, обичаите, традициите на други държави от ЕС. След приключването на проекта те получават сертификати. Смятаме, че това е един добър старт за бъдещата реализация на нашите ученици", обясни инж. Светлана Костова, координатор на проектите.

Учениците показаха подготвените от тях презентации и клипове, с носталгия споделиха незабравими моменти от приключилите пътувания. Те демонстрираха придобития практически опит и приноса, който ще окаже на тяхното бъдеще приключилата мобилност, подобрените комуникационни възможности на английски език и пребиваването в държава от ЕС.

В Ирландия учениците от специалности Електроенергетика и Ел.обзавеждане провелш обучение и практика в областта на мехатрониката - изработка на 3D макет на програма Tinker CAD, работа със софтуерен продукт за програмиране на микроконтролери и симулатор за изпитването му, а тези от специалности Приложно програмиране и КТТ работили върху проект с използване на АI в различни области и програмни продукти.

В Испания пък бъдещите електротехници провели обучение и практика в областта на енергетиката, зелените технологии и ИТ, а програмистите рабаотили със софтуери за програмиране без код и програмни продукти, изработка на компютърни игри, 3D принтери.

Приемащата организация в Корк е Training Vision, а в Malaga - Tribeka u Giulia Scavone.