Александър Томов: В този бюджет няма стратегия

В този бюджет няма стратегия. Може би тези, които го правиха, не получиха поблитически мандат, но съм сигурен, че това са хора извън нашата коалиция. Това коментира в ефира на БНТ проф. Александър Томов от "Българска социалдемокрация", част от коалицията "БСП - Обединена левица" и добави, че не е участвал в писането на бюджета.

(Бюджетът) не ми харесва от гледна точка на най-големия въпрос, за който не се говори - след три години ние ще сме най-бедни от развитите страни. Това отново ни поставя на дъното на Европа. Икономическият екип, който ръководя, не беше допуснат до дискусиите за бюджета. Този бюджет е едно сираче, изоставено от родителите си, каза Томов.

Не може бюджетни проблеми да се решават със закони, които автоматично увеличават заплатите, добави той. Съгласи се, че не е добре заплатите в държавния сектор да надминават тези в частния, но не и с думите на президента Румен Радев, че този бюджет показва, че управляващите се страхуват от предсрочни избори.

Само няколко пъти за последните 30 г. се е случвало бюджетът да скара цялото общество. Всички верижно искат по-високи заплати. Хората се питат защо полицаите получават 3000 лева, а в индустрията - по 1800 лв. От там идва идва и голямото недоволство, обясни професорът. Според него президентът през цялото време говори като политическо лице и коментира чужди решения, а обществото ни в момента има нужда от консолидатор.