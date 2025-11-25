ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата се кани да купи "Лукойл", но си дава тот...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21786787 www.24chasa.bg

10 са обвинени за престъпната мрежа за трафик на мигранти, разкрита в София (Снимки)

4224
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов

МВР проведе специализирана операция срещу незаконната миграция. Повдигнати са обвинения на 10 лица, включително на още двама сирийци, за които е установена съпричастност към престъпната мрежа. Това съобщи вътрешният министър Даниел Митов във фейсбук. 

"Задържани са 8 души – български и сирийски граждани, действали на различни нива в престъпна група за трафик на мигранти.

Открити са 25 нелегални мигранти в два апартамента в София – сред тях жени и деца от Сирия, Иран и Ирак.

Иззети са над 50 000 евро, полски регистрационни табели, над 20 електронни устройства и множество документи, свързани с незаконната дейност.

Операцията е реализирана съвместно от главните дирекции ГДБОП, ГДГП, ГДНП и СДВР, под ръководството на Софийската градска прокуратура. В специализираната операция участват служители на ДАНС и представители на партньорски международни организации и служби - Европол, SELEC и румънската гранична полиция.

Продължаваме последователно, целенасочено и без компромиси да противодействаме на каналджийските мрежи", пише още Митов.  

‼️ МВР проведе специализирана операция срещу незаконната миграция 🔹 Задържани са 8 души – български и сирийски...

Публикувахте от Даниел Митов в Вторник, 25 ноември 2025 г.
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов

СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов
СНИМКА: Фейсбук/Даниел Митов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.