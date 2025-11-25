10 са обвинени за престъпната мрежа за трафик на мигранти, разкрита в София (Снимки)

МВР проведе специализирана операция срещу незаконната миграция. Повдигнати са обвинения на 10 лица, включително на още двама сирийци, за които е установена съпричастност към престъпната мрежа. Това съобщи вътрешният министър Даниел Митов във фейсбук.
"Задържани са 8 души – български и сирийски граждани, действали на различни нива в престъпна група за трафик на мигранти.
Открити са 25 нелегални мигранти в два апартамента в София – сред тях жени и деца от Сирия, Иран и Ирак.
Иззети са над 50 000 евро, полски регистрационни табели, над 20 електронни устройства и множество документи, свързани с незаконната дейност.
Операцията е реализирана съвместно от главните дирекции ГДБОП, ГДГП, ГДНП и СДВР, под ръководството на Софийската градска прокуратура. В специализираната операция участват служители на ДАНС и представители на партньорски международни организации и служби - Европол, SELEC и румънската гранична полиция.
Продължаваме последователно, целенасочено и без компромиси да противодействаме на каналджийските мрежи", пише още Митов.