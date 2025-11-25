ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона, убил майка, баща и дъщеря край Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

29848
Мария и Тодор Пушкови с двете им дъщери преди катастрофата. Снимка: ФБ

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 24-годишния шофьор на тир за катастрофата с три трупа на Околовръстното шосе на града.

Той е обвинен в нарушаване на правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на 41-годишния Тодор Пушков, 2 г. по-възрастната му съпруга Мария и 14-годишната им дъщеря, като деянието представлява особено тежък случай, съобщиха от прокуратурата.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Отнето му е и свидетелството за управление на моторно превозно средство. Възложени са проверки на дейността на търговското дружество, ползвало товарния камион – влекач, на Инспекцията по труда и на Държавна агенция „Автомобилна администрация". В лекия автомобил е пътувала и другата дъщеря на семейството - 7-годишно момиче, която е оцеляла при инцидента и в момента е в болница в тежко състояние.

В петък Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. По досъдебното производство се извършват активни действия по разследването.

