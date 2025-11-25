Пенчо Милков в Гюргево: Здравето на жителите е над всякакви икономически интереси

Делегация от Община Русе, водена от кмета Пенчо Милков, участва днес в работна среща между общинските съвети на Русе и Гюргево. Събитието, в което се включиха заместник-кметовете Златомира Стефанова, Никола Лазаров, Енчо Енчев и Димитър Недев, се проведе в румънския град. По време на разговорите бяха обсъдени обществените притеснения, свързани с инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор на територията на Гюргево. Домакини на срещата бяха кметът на Гюргево Адриан Ангелеску и председателят на Общинския съвет Йонел Мускалу. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Целта е двете местни власти да обменят информация, да обсъдят потенциалните рискове и да изработят общ подход за гарантиране на здравето и безопасността на над 200 000 жители от двата бряга на Дунав.

Кметът на Русе подчерта значението на прякото общуване между двете общини.

„Здравето и безопасността на жителите на Русе са наш абсолютен приоритет и няма икономически интерес, който да е по-важен от това. Нашата основна задача е да гарантираме, че всяко решение, което се взема, ще бъде в полза на хората – за тяхното здраве, за чистотата на въздуха и за устойчивото развитие на региона. Жителите на Русе и Гюргево дишат един и същ въздух и имат обща съдба – екологичните предизвикателства не познават граници. Нашите общности очакват да бъдем техният глас и тяхната защита. Нека покажем, че можем да работим заедно – отвъд граници и политически различия, за да осигурим здравословна среда за нашите деца", каза Пенчо Милков.

Той предложи да се организира среща с министрите на здравеопазването и на околната среда на България и Румъния, в присъствието на българския посланик в Румъния Н.Пр. Радко Влайков, за да се координират действията между местни и държавни власти. Кметът подчерта, че това е историческо събитие за Европейския съвет, в което се събират заедно общинските съвети на два града от съседни държави, за да защитят интересите на жителите си. Милков припомни, че още през 2023 г. общинските съветници в Русе излязоха с декларация против изграждането на инсинератора.

Никола Лазаров увери, че българската страна ще настоява за независима експертиза и ясна оценка за въздействие върху околната среда. „Няма да допуснем липса на контрол или непълни оценки. Изискваме сътрудничество между национални и европейски институции, екологични експерти и независими организации, за да се гарантира, че всички стандарти за безопасност и екологична устойчивост ще бъдат спазени и че проектът отговаря на всички европейски стандарти за безопасност и екология", каза Лазаров.

Представителите на Гюргево увериха русенската делегация, че местната администрация също приема въпроса изключително отговорно. Беше представен проект на съвместна декларация, която ще бъде разгледана на заседания на двата местни парламента.

Присъстващите подкрепиха необходимостта от тясно сътрудничество и декларираха готовност за съвместни действия на всички институционални нива – местно, национално и европейско.