265 деца с увреждания и сираци получават пари за Коледа от община "Марица"

265 деца с увреждания и сираци до 18-годишна възраст от населените места в община "Марица" ще получат по 222 лева за коледните и новогодишните празници. Предложението на кмета Димитър Иванов бе прието единодушно от общинския съвет. Финансовата подкрепа обхваща 96 сираци и 169 деца с увреждания, съобщиха от администрацията.

"В навечерието на най-светлите християнски празници продължаваме традицията да подкрепяме децата, които са ощетени по някакъв начин от съдбата. Нашата цел е те да почувстват повече топлина и уют по празниците", каза Димитър Иванов. Сумите ще бъдат връчени в навечерието на коледните празници.

С друго решение съветниците одобриха финансиране за четири проекта на младежки групи от Ясно поле, Рогош, Калековец и Костиево. Всяка от тях ще получи до 5000 лева за изграждане на фитнеси на открито.

"Похвално е, че младите хора сами инициират подобни проекти. Ръководството на община "Марица", начело с кмета Димитър Иванов, има за цел да поощрява спортното развитие на нашите деца. Спортът е здраве, дисциплина и правилно мислене", заяви заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Стаматов.

Общината ще подпомогне и три читалища – в Калековец, Войсил и Радиново. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на климатици.