Окончателно: Връщат на прокуратурата обвинителния акт за убийството на арестант в Казанлък

Пловдивските магистрати откриха още едно нарушение - полицаите Борис Тодоров и Димитър Иванов трябва да сменят адвокатите си

Апелативният съд в Пловдив потвърди определението на старозагорските окръжни магистрати, които на 24 октомври върнаха на прокурора делото срещу двамата полицаи от Казанлък - 26-годишния Борис Тодоров и 36-годишния Димитър Иванов, обвинени за смъртта на задържания Даниел Кискинов. Обвинителният акт е върнат за отстраняване на нарушения на процесуалните правила, съобщиха от съда.

Магистратите установиха, че в хода на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на правата на подсъдимите, което не е констатирано от първостепенния съд. И двамата първоначално са били разпитани като свидетели, а на разпитите им са присъствали двама упълномощени от тях адвокати. След привличането им като обвиняеми са избрали като своя защитна теза всеки да твърди, че ударите е нанасял само другият обвиняем. Това разминаване в обясненията води до извод, че интересите им са противоречиви. От това следва, че по силата на закона адвокатите, които са консултирали и двамата и са им давали съвети, не могат да участват като защитници на който и да е от обвиняемите. И двамата адвокати, присъствали при разпитите им като свидетели, са участвали като защитници на един от тях в хода на цялото досъдебно производство и в разпоредителното заседание пред Окръжния съд. Тъй като защитниците не са се отвели сами, което са били длъжни да сторят, Апелативният съд указа на прокурора да ги отведе и извършените с тяхно участие действия да бъдат прeповторени.

Наред с горното намери за правилно решението на окръжния съд да върне делото на прокурора и поради пороци на обвинителния акт и не уважи депозирания по делото протест.

Определението на Апелативният съд е окончателно.