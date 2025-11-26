ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция обяви червен код за няколко региона заради ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21788268 www.24chasa.bg

Трайчо Трайков за депутатския паркинг: Това е зона за охрана

4808
Трайчо Трайков КАДЪР: bTV

Това не е паркинг, а зона за охрана.

Така кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков коментира т.нар. депутатски паркинг, който се намира до старата сграда на Народното събрание.

"В държавата се върви към консенсус, че това е истински паркинг.
От Народното събрание миналата седмица ми отговориха, че това е депутатски паркинг. Пространството да бъде освободено ще е най-добре", каза Трайков в ефира на bTV.

Той разкри, че ако това вече не е паркинг, не е наясно дали ще стане зона за свободно паркиране, или ще си остане площад.

Милена Алексиева, зам. кмет на "Оборище" пък каза разкри, че идеята им е мястото да бъде освободено около маркера за охрана.

"Улицата на сегашния парламента седи празна. Това е катедрален площад, не друго. В комуникация сме и със Светия синод" коментира тя.

Трайчо Трайков КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание