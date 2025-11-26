Трайчо Трайков за депутатския паркинг: Това е зона за охрана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това не е паркинг, а зона за охрана.

Така кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков коментира т.нар. депутатски паркинг, който се намира до старата сграда на Народното събрание.

"В държавата се върви към консенсус, че това е истински паркинг.

От Народното събрание миналата седмица ми отговориха, че това е депутатски паркинг. Пространството да бъде освободено ще е най-добре", каза Трайков в ефира на bTV.

Той разкри, че ако това вече не е паркинг, не е наясно дали ще стане зона за свободно паркиране, или ще си остане площад.

Милена Алексиева, зам. кмет на "Оборище" пък каза разкри, че идеята им е мястото да бъде освободено около маркера за охрана.

"Улицата на сегашния парламента седи празна. Това е катедрален площад, не друго. В комуникация сме и със Светия синод" коментира тя.