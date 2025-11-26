Загиналото семейство до Пловдив се прибирало от рожден ден, нямало как да избяга от камиона на смъртта

На ден по това шосе минават между 32 000 и 45 000 автомобила, а е тясно

Кметицата на Марково стартира нова подписка за махане на мантинелите

Загиналото семейство на околовръстното шосе на Пловдив Мария и Тодор Пушкови, тръгнало да се прибира от голям празник в Първенец - първи рожден ден на друго близко дете. Но двамата родители и 14-годишното им момиче загинаха, а 7-годишната им по-малка дъщеря е в болница с опасност за живота. Това разказа близък на семейството.

"Дядото и бабата тръгват с такси, младите по Околовръстното... И този убиец къде е гледал, какво е правил? Разбрах, че телефонът си е търсил? Знае, че идва завой, какво търси да си отвлича вниманието? Всеки търси телефон, търси червило, търси нещо. 40-тонен камион да се изправи срещу теб в последната секунда - голо поле да е, няма къде да избягаш. Всеки е виновен, но най-вече шофьорът. Той трябва да не излезе от затвора", заяви близкият на загиналите пред Нова телевизия.

Прокуратурата привлече като обвиняем 24-годишния водач на товарния автомобил.

"Съболезнования към близките. Наистина околовръстното на Пловдив е много натоварено. На ден минават между 32 000 и 45 000 автомобила. Ако автомобилът се движи с 60 км/ч и камионът с 60 км/ч, това е общо 120 км/ч. Изминават се 37 метра за една секунда. Ако водачът се е навел за това време, представете си колко е бил тежък ударът. Не губете концентрация, особено нощно време и на тъмните места. На околовръстното на Пловдив трябва да има 4 платна, както и аварийна лента", коментира Костадин Щерев, професионален автомобилен шофьор.

Кметът на Марково Десислава Терзиева, която е инициирала подписка за премахване на мантинелите на околовръсното преди 4 години, посочи, че заради тях автомобилът на семейство не е имал шанс да избегне челния удар. "По статистика на КАТ за петгодишния период преди поставянето на ограничителните мантинели броят на жертвите при ПТП в участъка е бил двойно по-малък отколкото след това - 4 в сравнение с 8. Казаха ни, че преувеличаваме, че мантинелите трябва да се премахнат. Това обаче е наложително, тъй като те, заедно с габаритите на пътя създават предпоставки за тежки катастрофи. Започваме нова подписка за тази цел, тя ще е активна до 10 декември. След това сме готови да излезем на протест", каза Терзиева.

Бизнесменът Илиян Филипов вече обяви пред "24 часа", че ако до тази дата мантинелите не бъдат премахнати, започват блокади на околовръстното.

Асен Костов от "Спаси Пловдив" е изискал информация дали пътят има акт 16, тъй като за тази цел трябва да има поне еднометров банкет.