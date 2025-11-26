ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът решава дали да пусне от ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Никола Барбутов. Снимка: Велислав Николов

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда.

В средата на месеца прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Барбутов и още трима души за общо осем престъпления. Той е обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи. От държавното обвинение твърдят, че е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите.

В края на октомври Апелативният съд върна зад решетките Никола Барбутов, след като седмица по-рано градският съд му наложи мярка „домашен арест". Според Апелативния съд при по-лека мярка Барбутов може да извърши друго престъпление, съобщава БНТ.

Никола Барбутов.

