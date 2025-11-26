Улей на смъртта ли е Околовръстното шосе на Пловдив?

Според АПИ пътят е в добро техническо състояние, но ремонтите ще почнат чак след година и то само в един участък

Цялото Околовръстно шосе на Пловдив е опасно, защото капацитетът му отдавна е изчерпан, трафикът е огромен и единственият вариант е неговото разширение.

Така Ивайло Крушев от Европейският център за транспортни политики коментира пред БиТиВи състоянието на трасето, което свързва магистрала "Тракия" с Асеновградско шосе.

Поредната трагедия, в която загина семейство и 14–годишното им дете, а другото – на 7 години, бере душа, предизвика гневни реакции на хората и на бизнеса. Мария и Тодор Пушкови и тяхната дъщеря Теодора намериха смъртта си на 24 ноември около 23,10 часа, връхлетени от тир, управляван от 24–годишен от Смолянско. Той е в ареста за причиняване на смърт по непредпазливост, а за малкото момиченце с тежка черепно–мозъчна травма лекарите се борят и не дават прогнози на този етап.

Според мнозина причина пътят да бъде наричан улей на смъртта са поставените мантилени при последния ремонт през 2021 година. Те не позволяват при идване на кола в насрещното другата да избяга в банкета.

"От една страна е така, но от друга – ако ги няма мантинелите, има крайпътни заведения и може автомобил да влети, докато хората хапват там", обясни Крушев. По думите му дали да ги има, или да ги няма мантинелите е спорно. Той е категоричен, че проблемът ще се реши само чрез разширение на този участък.

Според АПИ "второкласният път е в добро техническо състояние, но ремонтите по ще почнат в края на следващата година или през 2027–ма и то само в един участък".