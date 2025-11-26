Тодор Тарагев: Ако Украйна падне, ние сме следващите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма да видим скоро споразумение за мир. Това мнение изказа пред bTV Тодор Тарагев.

Според него планът за мир е доста икономически насочен, с оглед на 28-те точки.

"Предвижда много инвестиционни фондове, кои ще ги управлява и т.н", обясни бившият министър на отбраната у нас и добави, че голяма част от тези точки най-вероятно ще отпаднат в един момент.

"Европа застана зад Украйна", коментира още Тагарев.

Русия даваше сигнали, че не е много съгласна с този план от 28 точки, анализира още експертът.

"На фона на 4 г. война, санкции, жертви и т.н., едва ли Русия ще се съгласи на това, което предлага САЩ. Русия още не е победила".

Според Тагарев ако Украйна падне, ние сме следващите.

"Правителството у нас избягва да вземат отношение", коментира бившият военен министър на въпрос защо редица политици у нас не са коментирали думите на президента Румен Радев, че мирните договори се пишат от победителите.