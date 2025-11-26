46 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един е пострадал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 46 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 70 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6 часа тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем в жилищни сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет в транспортни средства и други.

Без нанесени материални щети са 27 пожара, от които пет в сухи треви, горска постеля и храсти, 14 в отпадъци, четири в готварски уреди и комини и други.

Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства и 17 техническа помощ.

Регистрирани са четири лъжливи повиквания.