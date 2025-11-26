Блокират парламента заради бюджета

Асен Василев: Депутатите да чуят народа и да приемат разумни предложения, иначе ще сгафят

Блокада на Народното събрание от недоволни заради бюджета ще се случи днес. От 14 часа днес отвън ще има и голям екран, на които ще се следи на живо заседанието на бюджетната комисия.

"Протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът. Това означава, че хората, които са изпратени там от българския народ, трябва да чуят българския народ и да приемат разумни предложения", заяви пред Нова телевизия председателят на "Продължаваме промяната" и депутат от ПП-ДБ Асен Василев. И добави, че това е "неполитически протест", протест на "всеки, който не иска да му бръкнат в джоба с 600 лева".

"Предупреждението, което отправяме, е: "не приемайте бюджета в този вид, защото ще сгафите", добави Асен Василев.

На 21 ноември след 5-часово заседание депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г., който ще е първият за страната ни в евро.

"Нашият протест няма нищо общо с еврото, целта е управляващите да чуят исканията на гражданите. ЕК предупреди, че не вярва, че бюджетният дефицит ще бъде 3%, както е заложен. Тоест финансовото министерство лъже. Ако наистина прогнозите се сбъднат, влизаме в свръхдефицит, дори да е 3,1%. Това значи ограничение на разходите за 2027 г., за да се вмъкнем в трипроцентната дефицитна рамка", каза Асен Василев.

Според него досега държавата никога не е харчила повече от 40% от произведеното. "През 2025 г. за пръв път от Жан Виденов насам, бяха похарчени 43%, заложени са 45, а желанието на властта достига до 55. Вдигането на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка. Догодина ни чака прогресивен данък, зачеркват плоския и всички започват да плащат 20-30%. Наследството, с което се оправдават, е увеличение на разходите с 2 милиарда евро догодина. В момента се предвижда ръст от 8 млрд. евро, което е неразумно. Един от примерите е 20% увеличение на заплатите на съдебната власт - от 24 000 на 30 000 лева. Без него няма да има смисъл да се бърка в джоба на гражданите. Ако ръстът остане 5% за всички в администрацията, няма да има нужда от вдигане на данъците и осигуровките", прогнозира Асен Василев.

Бившият министър на финансите каза, че минималната работна заплата като процент от средната води до 500 млн. евро увеличение на разходите в новия бюджет. "Проблемите са други - заделят се средства за разнообразни касички в бюджета, както и за неравномерен ръст на заплати, като някои се удвояват. Пример са средствата, които бяха заделени за околовръстното - за 8 км ставаше дума за 2 млрд. лева. Като вдигнахме шум, те бяха намалени на 340 милиона, които вероятно са необходимите. Другите пари защо бяха там? За фирмата, която щеше да ги построи", каза още Василев.