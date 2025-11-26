ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

9 г. след трагедията със самолетна катастрофа "Шап...

Трима души загинаха, 21 са ранени при катастрофи в последното денонощие

1540
КАДЪР: Фейсбук/Катастрофи в София

Трима души са загинали, а 21 са ранени при 19 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са станали пет тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали петима души.

От началото на месеца са регистрирани 424 катастрофи с 38 загинали и 540 ранени.

От началото на годината са регистрирани 6058 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 411 души, а пострадалите са 7553.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г се отчитат с 16 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

КАДЪР: Фейсбук/Катастрофи в София

