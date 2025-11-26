Десетки излязоха на протест до Пловдив: Това Околовръстно е за каруци! (Снимки)

Докога това шосе ще отнема животи, негодуват хората и искат премахване на мантинелите

Някои използват трагедията, за да повишат цените на имотите си край този път, убедена е шефката на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова

Това не е околовръстен път на Пловдив, това е път за каруци!

Така Красимир Добрев определя шосето, което свързва магистрала "Тракия" с трасето за Асеновград.

Ден след поредната трагедия, в която загина семейство до отбивката за "Коматево", точно там тази сутрин десетки жители от областния град и Родопската яка излязоха на протест, предвождани от Асен Костов от "Спаси Пловдив".

"Докога това шосе ще отнема животи? Кога ще се направи нещо, за да не загиват хора", попитаха протестиращи. "Всеки ден минавам по него и виждам какво се случва, няма седмица без инциденти, а последният трагичен случай ни изкара тук", заяви мъж на средна възраст.

Сред протестиращите има и жена с дете. "Ежедневно има катастрофи. Два пъти на ден минавам по този участък. Ако спукаш гума, няма къде да мръднеш, за да я смениш – трафикът е огромен, участъкът се стесни, не се разшири, мантинелите са ненужни, дори да видиш камиона пред теб, няма, къде да отидеш, за да избегнеш удара", заяви младата майка.

Асен Костов предупреди, че започват ефективни протести, защото този път не отговарял на никакви законови изисквания. "Трябва да има поне един метър банкет, а мантинелите не позволяват това, хората да бъдат премахнати", заяви Костов. Асен Костов (на преден план) е на първа линия на протеста. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики обаче "трагедията със загиналото семейство за съжаление се преекспонира и удобно се използва за разчистване на частни сметки".

"Собствениците на имотите покрай пътя от години настояват за премахването на мантинелите. Техните искания са облечени в призиви за повишаване на безопасността, но аз бих казала, че това е истинско лицемерие", казва тя. И припомня, че през 2018 година преди поставянето на мантинелите банкетите удобно са се използвали като паркинг покрай пътя.

"Не знам кое е по-опасно: да се удариш в мантинела или в паркирала кола или камион", пита тя.

"От друга страна, тъй като пътят очевидно е бил безплатен паркинг за процъфтяващия бизнес от двете страни – предимно автокъщи – явно тези хора смятат, че е било „по-безопасно" техните клиенти свободно да щъкат по околовръстното, за да разглеждат автомобилите, подредени от двете му страни. Да не говоря за множеството продавачи на домати, чушки и всякакъв друг зарзават, които, когато нямаше мантинели, удобно бяха превърнали банкета в сергия", казва Русинова.

Тя е потресена, че има хора, които използват трагедията, за да си повишат цените на имотите и да си решат проблема с достъпа до тях.

Техният бизнес ли е по-важен от човешкия живот, пита Русинова. Според нея проблемът не е свързан с мантинелите, а с необходимостта от разширението на околовръстния път на Пловдив.