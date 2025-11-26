Гейзер с гореща вода превърна градинка в "Младост" в "СПА център" за месец и половина

Гейзер с гореща вода е бликал в продължение на месец и половина в междублоково пространство в столичния квартал "Младост". За абсурдната ситуация, превърнала детска площадка в импровизиран СПА център, разказаха пред Нова телевизия с чувство за хумор, но и голямо огорчение потърпевши жители. Течът от спуканата тръба е спрян мистериозно рано сутринта, точно преди включването им на живо.

Картината в столичния квартал "Младост" доскоро е приличала повече на термален извор, отколкото на градска градинка. От спукана тръба на "Топлофикация" в продължение на повече от месец е извирала гореща вода, образувайки голямо езеро и гейзер, от който се носи пара. Ситуацията, макар и притеснителна, е станала повод за черен хумор сред живеещите в района.

Мястото беше подходящо за пране на килими и пердета", коментира един от жителите на квартала. Други допълниха, че са можели да си направят "джакузи" или дори да "ловят риба". Според живеещите аварията е възникнала още в средата на октомври. "Месец и половина! Аз съжалявам, че ви се обадих", сподели един от потърпевшите, като обясни, че благодарение на "гейзера" поне им е било по-топло навън.

Въпреки шегите, хората са сериозно притеснени от дълго продължилия теч. Основният им страх е, че постоянно изтичащата гореща вода може да е компрометирала основите и стените на околните жилищни сгради. "Това е с месеци и просто има опасност за самите жители", коментира един от тях.

"Повече щяха да се изложат, ако не го бяха спирали", коментира дете от квартала отстраняването на аварията точно преди предаването след месец и половина бездействие.

Сега остава и въпрос - кой ще плати сметката за изтеклата за гореща вода.