Адвокат Михаил Екимджиев: Има повече поводи Сарафов да бъде разследван

За мен има повече поводи Борислав Сарафов да бъде разследван - връзките му с Петьо Еврото, узурпирането му. Това е в разрез със закона.

Това каза в ефира на bTV aдвокат Михаил Екимджиев.

"Когато няма воля, когато е страхлив и зависим, човек използва оправдания и това се случи последните 2 години с прокурор Талева, която само замиташе след него. Вече има повече смелост благодарение на това, че магистратите излязоха с имената си и започнаха да говорят за тези проблеми (визира Петьо Европа и Мартин Нотариуса). Съдиите не искаха да говорят за белите чарфаши и покривки, на които се решават най-важните проблеми в съдебната система. Все повече хора изглеждат обнадеждени.

Това, което се случва е повече от нищо. Първата стъпка е да се говори спокойно за проблемите. Те да бъдат дефинирани. Това пък води до разклащане на статуквото, което се мисли за недосегаемо", каза Екимдижев.

Според него съдебната системата не се проумява от хората.

"Ако бъде изчистена прокуратурата, ще бъде изчистена цялата държавата. Това може да се случи, стига да бъде махнат човекът с престъпни наклонности и минало, който стои зад всичко това - Сарафов".

Екинджиев напомни и как Сарафов "поне 3 пъти" обещал да не се кандидатира за главен прокурор.