ДБ призоваха за промени в бюджета след негативната оценка на Европейската комисия

"Демократична България" отново призова управляващите да преосмислят проектобюджета си след негативната оценка на Европейската комисия.

"Европейската комисия потвърди нашите тези, че бюджета за 2026 г. излиза извън рамките и има опасност финансовата дисциплина да бъде трайно изпусната. Затова сега е последният влак за реформи. Сметката се плаща от всички български граждани и средната класа по три начина. Първо, директно увеличение на данъци и осигуровки. Второ, заеми, които ще бъдат плащани под формата на бъдещи високи данъци. Трето, инфлация, която те предизвикват, харчейки толкова много пари, взимайки заеми, наливайки ги в икономиката", каза Мартин Димитров.

Той настоя преди второ четене управляващите да се откажат от вдигането на данъците и осигуровките и СУПТО, за да не удрят бизнеса, както и да разгледат 30-те десни мерки, предложени от ДБ. Една от тези мерки днес ще се гледа на заседанието на тристранката, а именно ограничаването на бонусите в администрацията.

Вчера Европейската комисия представи на държавите от ЕС икономическите си приоритети за 2026 г., в които определя основните си икономически и социални приоритети за укрепване на конкурентоспособността на съюза. Документът включва и оценки за проектобюджетите на правителствата за следващата година. За България пише, че е в риск от несъответствие с фискалните правила на ЕС.