ДБ призоваха за промени в бюджета след негативната оценка на Европейската комисия

Весела Бачева

ДБ в пленарната зала Снимка: Румяна Тонева

"Демократична България" отново призова управляващите да преосмислят проектобюджета си след негативната оценка на Европейската комисия.

"Европейската комисия потвърди нашите тези, че бюджета за 2026 г. излиза извън рамките и има опасност финансовата дисциплина да бъде трайно изпусната. Затова сега е последният влак за реформи. Сметката се плаща от всички български граждани и средната класа по три начина. Първо, директно увеличение на данъци и осигуровки. Второ, заеми, които ще бъдат плащани под формата на бъдещи високи данъци. Трето, инфлация, която те предизвикват, харчейки толкова много пари, взимайки заеми, наливайки ги в икономиката", каза Мартин Димитров.

Той настоя преди второ четене управляващите да се откажат от вдигането на данъците и осигуровките и СУПТО, за да не удрят бизнеса, както и да разгледат 30-те десни мерки, предложени от ДБ. Една от тези мерки днес ще се гледа на заседанието на тристранката, а именно ограничаването на бонусите в администрацията.

Вчера Европейската комисия представи на държавите от ЕС икономическите си приоритети за 2026 г., в които определя основните си икономически и социални приоритети за укрепване на конкурентоспособността на съюза. Документът включва и оценки за проектобюджетите на правителствата за следващата година. За България пише, че е в риск от несъответствие с фискалните правила на ЕС.

