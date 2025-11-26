996 досъдебни производства за наркотици и 129 за нелегална миграция са образувани през октомври

996 досъдебни производства, свързани с наркотични вещества, и 129 досъдебни производства за нелегална миграция (престъпления по чл. 279; чл. 280 и чл. 281 от НК) са образувани в периода 1-31 октомври 2025 г. Това показва ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този вид престъпления. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

За производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества задържани са 1083 лица, като са иззети над 329 кг канабис и над 206 кг марихуана. Разкрити са и 26 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества.

На 14.10.2025 г. при извършена проверка на вила в с. Чуричени, община Петрич, са открити пликове и чували с около 11 кг сух канабис и 21 растения от рода на конопа с общо тегло около 14,76 кг. В рамките на същата специализирана полицейска операция в землището на гр. Хаджидимово са намерени около 180 канабисови растения, както и чували с над 37 кг сух канабис.

По линия на противодействието на незаконната миграция в периода 1-31 октомври 2025 г. са задържани 105 граждани на трети страни, незаконно пребиваващи в България и 90 лица за противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в страната.

Сред по-характерните случаи е проведената на 07.10.2025 г. полицейска операция съвместно от служители на ГДБОП, Европол и задгранични партньорски служби за пресичане и документиране дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с превеждане през граница на хора и подпомагане преминаването на незаконни мигранти през България и Сърбия към Западна и Южна Европа. Задържани за 7 лица, сред които и лидерът на групата - сирийски гражданин със статут на бежанец, високопоставен в мрежата на международния трафик.

През октомври 2025 г. са влезли в сила 430 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, в сравнение с 282 през септември. 143 са те за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната в сравнение със 71 постановени и влезли в сила акта през предходния месец.

Специализираното междуведомствено звено бе създадено със съвместна заповед между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.