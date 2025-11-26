Бойко Борисов: ЕС ще ни даде дерогация за отбраната и дефицитът ще стане 2,7%

"Критиките на Европейската комисия не са критики, защото те много добре знаят, че като получим дерогацията за отбраната, тогава отиваме на 2,7%. Бъдете рахат. Казват го, защото това върви регулярно. Сега, когато им подадем за дерогация в отбраната, ще стане 2,7%". Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод негативната оценка на ЕК за бюджета ни за догодина. Тя излезе вчера, а опасенията на Брюксел са, че проектобюджетът е в разрез с правилата на Европейския съюз.

По-рано ПП-ДБ призоваха управляващите да се откажат от увеличението на данъци и такси, но на това Борисов отговори само с: "Данъци не увеличавам". В проектобюджета е заложено да се вдигне данък дивидент от 10 на 15%, припомни му репортер, а Борисов обясни: "Малко ми е странно - мека дума използвам. България е с най-ниските данъци и такси. Само преди 20 дни въпросите бяха защо не дадем на майките, на лекарите, на учителите. Даваха примери

Колкото и да се пънат ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната. Нека ги видя довечера прегърнати с "Възраждане". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Протестите са хубаво нещо, това е демокрация. Това показва, че има демокрация. В много държави такива работи няма - тези, които Радев харесва. Там протести няма", коментира днешния протест на ПП–ДБ. Те ще излязат на площада пред парламента в 18,00 часа, а редом с тях излизат и работодателски организации, защото смятат проектобюджета за догодина за несправедлив спрямо бизнеса. Освен това днес ще протестират и синдикатите.

"Не го познавам", каза той за президента Румен Радев, който преди ден обясни, че "тарторът на правителството лети до Дубай с частен "Фалкон". Попитан дали той има частен самолет, Борисов обясни: "Аз съм политически лидер и какво коментират не обяснявам. Аз не съм мръднал от България". Репортер предположи, че може да става въпрос за Делян Пеевски, а Борисов заложи, че явно Радев "не смее да му каже името".

Очаквайте подробности.