Полицията глоби шофьор за неправилно изпреварване след публикация в социалните мрежи

Отдел „Охранителна полиция" и ръководството на сектор „Пътна полиция" в Сливен са се самосезирали във връзка с публикация в социалните мрежи на грубо нарушение на правилата за движение, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в града. В края на миналата седмица е публикуван клип на неправилно изпреварване, извършено на един от главните и натоварени булеварди в град Сливен. Водачът на автомобила е установен - мъж на 50 години от град Сливен. Санкциониран е по Закона за движение по пътищата.

Това е поредният случай на наложена санкция за нарушение на Закона за движение по пътищата след публикация в Интернет и самосезиране от страна на контролните органи, коментират от пресцентъра. От там припомнят, че гражданите да подават сигнали за нарушения на електронния адрес на ОДМВР - Сливен [email protected].